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Лига Европы. Киевское «Динамо» принимает «Янг Бойз», «Милан» против АЕК

19.10.2017 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» примет греческий АЕК.

Лига Европы

Групповой этап

3-й тур

Астана Казахстан – Маккаби Тель-Авив Израиль 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
19 октября, 18.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 33, пенальти Твумаси.
АстанаЭрич, Шомко, Логвиненко, Шитов, Бейсебеков, Мужиков, Маевский, Муртазаев, Аничич, Кабананга, Твумаси.
Маккаби Тель-АвивРайкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Баттоккио, Перец, Сушич, Еини, Блэкмэн, Кьяртанссон.
Предупреждения:
Мужиков (13), Перец (33), Блэкмэн (41).

 

Заря Украина – Герта Германия
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Арена Львов»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Зюлте-Варегем Бельгия – Витесс Голландия
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Регенбогстадион»
превью матча онлайн статистика

 

Хапоэль Беер-Шева Израиль – Стяуа Румыния
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Тото Тернер»
превью матча онлайн статистика

 

Эстерсунд Швеция – Атлетик Испания
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Ямткрафт Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ницца Франция – Лацио Италия
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Стад де Нис»
превью матча онлайн статистика

 

Шериф Молдова – Локомотив Россия
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Шериф»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Фастав Злин Чехия – Копенгаген Дания
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Андрувстадион»
превью матча онлайн статистика

 

Лугано Швейцария – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Швисспорарена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит Россия – Русенборг Норвегия
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Крестовский»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вардар Македония – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика

 

Марсель Франция – Витория Гимараэш Португалия
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Велодром»
превью матча онлайн статистика

 

Коньяспор Турция – Ред Булл Австрия
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Конья Бююкшехир Стады»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон Англия – Лион Франция
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Скендербеу Албания – Партизан Сербия
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Ружди Бижута»
превью матча онлайн статистика

 

Брага Португалия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика

 

Хоффенхайм-1899 Германия – Истанбул Турция
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Милан Италия – АЕК Греция
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Аустрия Австрия – Риека Хорватия
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Эрнст Хаппель»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта Италия – Аполлон Кипр
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал Испания – Славия Чехия
Дата проведения
19 октября, 22.05, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Киев Украина – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
19 октября, 22.05, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Статистика Лиги Европы

 
 
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В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» примет греческий АЕК.

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