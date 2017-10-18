|
Лига Европы. Киевское «Динамо» принимает «Янг Бойз», «Милан» против АЕК
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» примет греческий АЕК.
Лига Европы
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
-
19 октября, 18.00, «Астана Арена»
- Гол:
-
1:0 –
33, пенальти Твумаси.
Астана –
Эрич, Шомко, Логвиненко, Шитов, Бейсебеков, Мужиков, Маевский, Муртазаев, Аничич, Кабананга, Твумаси.
Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Баттоккио, Перец, Сушич, Еини, Блэкмэн, Кьяртанссон.
- Предупреждения:
-
Мужиков
(13), Перец
(33), Блэкмэн
(41).
- Дата проведения
-
19 октября, 22.05, «Шериф»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблицы Лиги Европы
Статистика Лиги Европы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Милан» примет греческий АЕК.
-
"Врачи тут получают больше айтишников". История белоруса, который живет в ЕС по "голубой карте"
10:41, Tut.by
-
Жириновский прокомментировал выдвижение Собчак в президенты
11:15, Sputnik Беларусь
-
"В сентябре мне доплатили 19 рублей 66 копеек". Почему военные недовольны повышением пенсий
12:18, Tut.by
-
Петер Штегер: «БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Наша цель – как минимум ничья»
21:50, Tribuna.com
-
Равков о гибели солдата и дедовщине, скандал в гимнастике и бедные ужи - все за вчера
07:30, Tut.by
-
"Армия - его стихия". Кого задержали, а кого уволили после гибели солдата Коржича в Печах
11:35, Tut.by
-
Виталий Жуковский: «Побудей получил удовольствие после забитого мяча и был уже менее сконцентрирован на поле»
22:28, Tribuna.com
-
Остаться в "вышке": "Ислочь" выгрызла победу у "Днепра" в отложенном матче 14-го тура
21:48, Tut.by
-
Защищавший Дейр-эз-Зор от ИГ генерал погиб в Сирии
21:42, Tut.by
-
НХЛ. «Торонто» – «Детройт», «Сент-Луис» встречается с «Чикаго», «Лос-Анджелес» против «Монреаля»
20:50, Tribuna.com
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Промес, Месси и Роналду претендуют на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
12:11, Tribuna.com
-
Чемпионат Беларуси. БГК в гостях у «Гомеля», «Витязь» – «Машека»
15:20, Tribuna.com
-
Кубок Кремля: белоруска Лапко проиграла в четвертьфинале
16:27, Sputnik Беларусь
-
Президент «Реала» о «ПСЖ» и ФФП: «Не хочу критиковать дружественный нам клуб»
08:50, Tribuna.com
-
Экстралига. «Юность» принимает «Неман» и другие матчи
09:30, Tribuna.com
-
Лига Европы. БАТЭ принимает «Кельн», «Црвена Звезда» – «Арсенал»
09:00, Tribuna.com
-
Виктор Гончаренко: «Говорить о том, что все плохо, тоже неправильно»
08:30, Tribuna.com
-
Все новости
- Брестчане хотели поменять батарею в квартире "по закону", но в итоге еще и оказались виноватыми
13.10.2017,
Tut.by
- У вас уникальное зрение, если вы сможете увидеть скрытые изображения с первого взгляда
13.10.2017,
Flytothesky
- Что происходит с вашим организмом, если вы ежедневно пьете кофе
14.10.2017,
Flytothesky
- Что мы знаем о Печах, где в этом году погибли два солдата
14.10.2017,
Tut.by
- Гайдукевич назвал виновных в гибели солдата-срочника Коржича в Печах
13.10.2017,
Sputnik Беларусь
- Вся правда об упавшем реакторе, смерти в армии и народный самосуд в Слуцке - все за вчера
13.10.2017,
Tut.by
- Санитарка выпала из окна Брестского онкодиспансера
17.10.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии