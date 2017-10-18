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БАТЭ – «Кельн». Родионов и Гордейчук остались в запасе 

19.10.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы БАТЭ и «Кельна» на матч Лиги Европы.

БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, М.Володько, Иванич, Сигневич, Риос, Милунович, Драгун, Стасевич (к), Поляков, А.Володько.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Родионов, Туоминен, Бага, Гордейчук.

Кельн: Т.Хорн, Хайнц, Марох, Хегер, Йоич, Цоллер, Осако, Ольковски, Клеменс, Леманн (к), Рауш.

Запасные: Кесслер, Серенсен, Гирасси, Эзкан, Биттенкур, Я.-К.Хорн, Клюнтер.

Матч начнется в 20.00 в Борисове.

 
 
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Стали известны составы БАТЭ и «Кельна» на матч Лиги Европы.

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