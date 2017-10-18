|
БАТЭ – «Кельн». Родионов и Гордейчук остались в запасе
19.10.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы БАТЭ и «Кельна» на матч Лиги Европы.
БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, М.Володько, Иванич, Сигневич, Риос, Милунович, Драгун, Стасевич (к), Поляков, А.Володько.
Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Родионов, Туоминен, Бага, Гордейчук.
Кельн: Т.Хорн, Хайнц, Марох, Хегер, Йоич, Цоллер, Осако, Ольковски, Клеменс, Леманн (к), Рауш.
Запасные: Кесслер, Серенсен, Гирасси, Эзкан, Биттенкур, Я.-К.Хорн, Клюнтер.
Матч начнется в 20.00 в Борисове.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы БАТЭ и «Кельна» на матч Лиги Европы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии