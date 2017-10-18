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Брестское «Динамо» расторгло контракт с тренером вратарей Патру
19.10.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» расторгло контракт с тренером вратарей Кристианом Патру по обоюдному согласию.
Отметим, что румынский специалист работал в «Динамо с 2016 года.
В первой команде его заменит Владимир Селькин, ранее работавший с дублирующим составом.
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Брестское «Динамо» расторгло контракт с тренером вратарей Кристианом Патру по обоюдному согласию.
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