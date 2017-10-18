|
Квалификация ЧМ-2019. Женщины. Беларусь уступила Шотландии
19.10.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Квалификация ЧМ-2019
Беларусь — Шотландия 1:2
Голы: 1:0 — Харланова (25, пас — Шуппо). 1:1 — Дж.Росс (28). 1:2 — Козюпа (62, в свои ворота, пас — Дж.Росс).
Турнирное положение в группе 2: Швейцария — 6 очков (2 игры), Польша — 3 (2), Шотландия — 3 (1), БЕЛАРУСЬ — 3 (3), Албания — 0 (2).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квалификация ЧМ-2019 Беларусь — Шотландия 1:2 Голы: 1:0 — Харланова (25, пас — Шуппо).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии