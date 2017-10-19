Виталий Родионов: «Инцидент с Веремко – прямое указание, что соответствующий закон надо редактировать и совершенствовать»

Форвард БАТЭ Виталий Родионов и журналист «Прессбола» Сергей Новиков в рамках проекта «Мэйл на двоих» обсудили ситуацию вокруг «дела Веремко».

Сергей Новиков: По ходу карьеры тебе доводилось соприкасаться с подобными историями, когда на объективный ход спортивной борьбы влияли привходящие сторонние обстоятельства с привкусом несправедливости? Или эта ситуация тебе в новинку?

Виталий Родионов: С моей командой такое случилось впервые. И, конечно же, итог рассмотрения дела дисциплинарным комитетом меня возмутил. До последнего верил, что победит здравомыслие. Понятно, что с нашей стороны были определенные просчеты (с подтверждением платежа штрафа, например). Но с учетом всех остальных обстоятельств вынесенное наказание считаю неадекватным вине.

Можно, конечно, потирая руки, философствовать о соблюдении некоего закона. Но в таком случае этот инцидент – прямое указание, что закон этот надо редактировать и совершенствовать. В нем нет ни морального, ни воспитательного начала. А есть только, как мы видим, лишние возможности для интриг и манипуляций результатами соревнований. Кстати, нечто подобное ведь случилось и в первой лиге, – сказал Родионов.