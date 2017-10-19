Александр Ермакович: «Могли как выиграть, так и проиграть. Нас тоже в паре моментов простили»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) на групповой стадии Лиги Европы.

– Понимали, что сегодня будет сложно. Не смотря на то, что «Кельн» идет на последнем месте в чемпионате, – это бундеслига, это уровень. Скорость и интенсивность – все чувствуется. Нам было очень тяжело. Особенно в первом тайме. Моги как выиграть, так и проиграть. Очень важно, что мы забили гол и уже соперник раскрывался. Были хорошие возможности для контратак. К сожалению, не реализовали. Надо отдать должное, что нас тоже в паре моментов простили, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

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