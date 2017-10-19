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Минское «Динамо» проявляло интерес к Корсо
19.10.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подтвердил информацию о том, что минское «Динамо» проявляло интерес к 39-летнему форварду столичного клуба Даниэлю Корсо.
– Есть информация, что минское «Динамо» интересовалось Даниэлем Корсо?
– Интересовалось. Вроде бы интересовалось, а потом перестало интересоваться. Я не знаю. Тут больше вопросов к руководителям должно быть. Я Корсо к чемпионату мира готовлю :).
– На ваш взгляд, он мог бы усилить «Динамо»?
– Мне кажется, он мог бы спокойно там играть. Но, видимо, не получилось договориться. Но вообще на все вопросы ответила бы только игра. В «Динамо» тоже непростые ребята играют, – сказал Захаров.
Отметим, что Корсо не считается легионером. Хоккеист имеет вид на жительство в Беларуси. Его супруга – белоруска.
Статистику выступлений Корсо смотрите
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подтвердил информацию о том, что минское «Динамо» проявляло интерес к 39-летнему форварду столичного клуба Даниэлю Корсо.
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