Минское «Динамо» проявляло интерес к Корсо

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подтвердил информацию о том, что минское «Динамо» проявляло интерес к 39-летнему форварду столичного клуба Даниэлю Корсо.

– Есть информация, что минское «Динамо» интересовалось Даниэлем Корсо?

– Интересовалось. Вроде бы интересовалось, а потом перестало интересоваться. Я не знаю. Тут больше вопросов к руководителям должно быть. Я Корсо к чемпионату мира готовлю :).

– На ваш взгляд, он мог бы усилить «Динамо»?

– Мне кажется, он мог бы спокойно там играть. Но, видимо, не получилось договориться. Но вообще на все вопросы ответила бы только игра. В «Динамо» тоже непростые ребята играют, – сказал Захаров.

Отметим, что Корсо не считается легионером. Хоккеист имеет вид на жительство в Беларуси. Его супруга – белоруска.

Статистику выступлений Корсо смотрите здесь .