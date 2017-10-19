ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» проявляло интерес к Корсо

19.10.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подтвердил информацию о том, что минское «Динамо» проявляло интерес к 39-летнему форварду столичного клуба Даниэлю Корсо.

– Есть информация, что минское «Динамо» интересовалось Даниэлем Корсо?

– Интересовалось. Вроде бы интересовалось, а потом перестало интересоваться. Я не знаю. Тут больше вопросов к руководителям должно быть. Я Корсо к чемпионату мира готовлю :).

– На ваш взгляд, он мог бы усилить «Динамо»?

– Мне кажется, он мог бы спокойно там играть. Но, видимо, не получилось договориться. Но вообще на все вопросы ответила бы только игра. В «Динамо» тоже непростые ребята играют, – сказал Захаров.

Отметим, что Корсо не считается легионером. Хоккеист имеет вид на жительство в Беларуси. Его супруга – белоруска. 

Статистику выступлений Корсо смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подтвердил информацию о том, что минское «Динамо» проявляло интерес к 39-летнему форварду столичного клуба Даниэлю Корсо.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Романенко покинул «Брест». Это первая тренерская отставка в нынешнем сезоне экстралиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика