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БАТЭ одержал первую победу на групповой стадии Лиги Европы
19.10.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче Лиги Европы БАТЭ победил «Кельн» (1:0).
Таким образом, борисовчане одержали первую победу в рамках групповой стадии.
На счету БАТЭ стало 4 очка. Борисовчане делят второе и третье место с «Црвеной Звездой».
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В матче Лиги Европы БАТЭ победил «Кельн» (1:0).
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