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Борисовский БАТЭ победил "Кельн" в домашнем матче футбольной Лиги Европы

19.10.2017 21:49 — Новости Спорта | БелТА  
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Борисовский БАТЭ победил "Кельн" в домашнем матче футбольной Лиги Европы

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили немецкий "Кельн" со счетом 1:0 в домашнем матче Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

19 октября. "Борисов-Арена". 12000 зрителей.

Гол: 1:0 - Риос (55, пас - Иванич)

Судья - Х.Гечек (Турция).

БАТЭ: Щербицкий; Поляков, Милунович, Гайдучик, Риос, Драгун, А.Володько (Бага, 74), М.Володько, Иванич (Гордейчук, 68), Стасевич, Сигневич (Родионов, 85).

"Кельн": Т.Хорн; Рауш, Хайнц, Марох, Ольковски, Йоич (Биттенкур, 70), Леманн, Хегер, Клеменс (Гирасси, 61), Осако, Цоллер.

Предупреждение - Гирасси (89).

Только победа в этом матче оставляла командам реальные шансы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Оба соперника были настроены по-боевому, много атаковали, но судьбу поединка решил единственный гол хозяев - через 10 минут после начала второго тайма Алексей Риос оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и забил победный гол.

В другом поединке третьего тура группы Н сербская "Црвена Звезда" принимала в Белграде английский "Арсенал" из Лондона и уступила с тем же минимальным результатом 0:1.

Турнирное положение после первого круга: "Арсенал" - 9 очков (разница мячей - 8-3), "Црвена Звезда" - 4 (2-2), БАТЭ - 4 (4-5), "Кельн" - 0 (1-5).

В следующем туре 2 ноября футболисты БАТЭ сыграют в гостях у "Кельна", в Лондоне "Арсенал" примет "Црвену Звезду".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили немецкий "Кельн" со счетом 1:0 в домашнем матче Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА. БАТЭ...

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