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Неманья Милунович: «Заслуженно победили «Кельн»

19.10.2017 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) в Лиге Европы, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

«В первом тайме больше оборонялись. «Кельн» – хорошая команда. Играет в Бундеслиге. Много сильных игроков. У них был хороший момент, но Щербицкий вытащил. Мы ждали свой момент и решили. У нас кроме гола были еще моменты, и мы заслужено победили. Я очень доволен», – сказал Милунович.

 
 
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) в Лиге Европы, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

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