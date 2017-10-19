Неманья Милунович: «Заслуженно победили «Кельн»

Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) в Лиге Европы, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

«В первом тайме больше оборонялись. «Кельн» – хорошая команда. Играет в Бундеслиге. Много сильных игроков. У них был хороший момент, но Щербицкий вытащил. Мы ждали свой момент и решили. У нас кроме гола были еще моменты, и мы заслужено победили. Я очень доволен», – сказал Милунович.