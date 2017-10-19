Ермакович: плохо себя чувствую, когда Гордейчук и Володько не забивают

БОРИСОВ, 19 окт — Sputnik. Главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович после победной игры с "Кельном" в Лиге Европы пошутил, что не очень хорошо себя чувствует, когда голы не забивают Михаил Гордейчук и Максим Володько, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ обыграло "козлов" в Лиге Европы

В четверг на "Борисов-Арене" БАТЭ с минимальным счетом обыграл немецкий "Кельн" в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы. Единственный гол забил Алексей Риос.

"Я просто устал. Еще не очень хорошо себя чувствую, когда Максим Володько и Миша Гордейчук не забивают, получаем ответную атаку и хорошо, что так завершилось", — ответил Ермакович на вопрос, почему он выглядит недовольным после победной игры.

Комментируя исход поединка, наставник БАТЭ заметил, что его подопечные сделали все возможное, чтобы победить. Ермакович признался, что БАТЭ не совсем удачно действовало в первом тайме, не успевая за соперником.

"Во втором тайме знали, что у нас будут моменты, и нужно было их реализовывать. Забитый гол стал одним из ключевых моментов в игре — соперник начал раскрываться. Могли забить второй, но не удалось. Нужно отдать должное "Кельну" — у них тоже были моменты", — сказал Ермакович.

Специалист подчеркнул, что домашняя виктория позволила БАТЭ сохранить шансы на выход из группы.

После трех туров борисовчане с четырьмя очками занимают вторую строчку в группе Н. Первое место у лондонского "Арсенала" (9 баллов), третье — у "Црвены Звезды" (4), замыкает квартет "Кельн" (0).