БОРИСОВ, 19 окт — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ одержал первую победу в Лиге Европы УЕФА, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Совместное фото футболистов БАТЭ и "Кельна" перед матчем

В четверг, 19 октября, на "Борисов-Арене" БАТЭ принимал в гостях немецкий "Кельн" (с 1957 года прозвище команды "козлы") в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Алексей Риос на 55-й минуте.



© Sputnik / Виктор Толочко Колоритные болельщики "желто-синих" на трибунах "Борисов-Арены"

В параллельном матче группы Н в Белграде между лондонским "Арсеналом" и сербской "Црвеной Звездой" счет после финального свистка 1:0 в пользу "канониров". Победу команде Арсена Венгера принес Оливье Жиру (85-я минута).



© Sputnik / Виктор Толочко Внушительная армия болельщиков немецкого клуба

Таким образом, по итогам трех туров в квартете Н команды занимают следующие места:

"Арсенал" — 9 очков (3 игры) БАТЭ — 4 (3) "Црвена Звезда" — 4 (3) "Кельн" — 0 (3)

Следующий матч подопечные Александра Ермаковича проведут на выезде в Кельне. Игра состоится 2 ноября. Затем 23 ноября борисовчане примут дома "Црвену Звезду", а 7 декабря в Лондоне на "Эмирейтс" состоится поединок "Арсенал" — БАТЭ.