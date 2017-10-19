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БАТЭ обыграло "козлов" в Лиге Европы

19.10.2017 21:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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БОРИСОВ, 19 окт — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ одержал первую победу в Лиге Европы УЕФА, сообщает корреспондент Sputnik. 

БАТЭ обыграло "козлов" в Лиге Европы
© Sputnik / Виктор Толочко
Совместное фото футболистов БАТЭ и "Кельна" перед матчем

В четверг, 19 октября, на "Борисов-Арене" БАТЭ принимал в гостях немецкий "Кельн" (с 1957 года прозвище команды "козлы") в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Алексей Риос на 55-й минуте.

БАТЭ обыграло "козлов" в Лиге Европы
© Sputnik / Виктор Толочко
Колоритные болельщики "желто-синих" на трибунах "Борисов-Арены"

В параллельном матче группы Н в Белграде между лондонским "Арсеналом" и сербской "Црвеной Звездой" счет после финального свистка 1:0 в пользу "канониров". Победу команде Арсена Венгера принес Оливье Жиру (85-я минута).

БАТЭ обыграло "козлов" в Лиге Европы
© Sputnik / Виктор Толочко
Внушительная армия болельщиков немецкого клуба

Таким образом, по итогам трех туров в квартете Н команды занимают следующие места:

  1. "Арсенал" — 9 очков (3 игры) 
  2. БАТЭ — 4 (3)
  3. "Црвена Звезда" — 4 (3)
  4. "Кельн" — 0 (3)

Следующий матч подопечные Александра Ермаковича проведут на выезде в Кельне. Игра состоится 2 ноября. Затем 23 ноября борисовчане примут дома "Црвену Звезду", а 7 декабря в Лондоне на "Эмирейтс" состоится поединок "Арсенал" — БАТЭ.

 

 
 
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"Желто-синие" одержали первую победу в Лиге Европы и поднялись на вторую строчку в своей группе Н.

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