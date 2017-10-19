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Mirror: Озил сообщил игрокам «Арсенала», что перейдет в «МЮ»
20.10.2017 02:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил близок к переходу в «МЮ» зимой.
Как утверждает Mirror, 29-летний немец уже сообщил своим одноклубникам, что станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Соглашение Озила с «канонирами» истекает летом 2018 года.
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил близок к переходу в «МЮ» зимой.
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