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Mirror: Озил сообщил игрокам «Арсенала», что перейдет в «МЮ»

20.10.2017 02:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил близок к переходу в «МЮ» зимой.

Как утверждает Mirror, 29-летний немец уже сообщил своим одноклубникам, что станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Соглашение Озила с «канонирами» истекает летом 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 101
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил близок к переходу в «МЮ» зимой.

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