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Константин Рауш: «БАТЭ надо похвалить – был один шанс и команда его использовала»
20.10.2017 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Кельна» Константин Рауш прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче групповой стадии Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.
– Давали БАТЭ много шансов. Так как сами атаковали много. Мы обычно в Бундеслиге играем еще лучше, чем сегодня. Просто не забиваем.
– БАТЭ удивил?
– Мы провели хороший анализ. Знали, как они играют. И мы держали матч под контролем. Особенно в первом тайме. Все было нормально. Главное шансы свои использовать. БАТЭ надо похвалить – был один шанс и команда использовала. Это для нас обидней вдвойне.
– «Кельну» надо спасать положение в чемпионате и Лиге Европы. Как?
– Нам тяжело. Но надеемся через два дня выиграем у «Вердера» и попрет. В футболе такое бывает. Не хватает победы и потом все нормально пойдет, – сказал Рауш.
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Полузащитник «Кельна» Константин Рауш прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче групповой стадии Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Андрей...
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