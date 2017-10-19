Константин Рауш: «БАТЭ надо похвалить – был один шанс и команда его использовала»

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче групповой стадии Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

– Давали БАТЭ много шансов. Так как сами атаковали много. Мы обычно в Бундеслиге играем еще лучше, чем сегодня. Просто не забиваем.

– БАТЭ удивил?

– Мы провели хороший анализ. Знали, как они играют. И мы держали матч под контролем. Особенно в первом тайме. Все было нормально. Главное шансы свои использовать. БАТЭ надо похвалить – был один шанс и команда использовала. Это для нас обидней вдвойне.

– «Кельну» надо спасать положение в чемпионате и Лиге Европы. Как?

– Нам тяжело. Но надеемся через два дня выиграем у «Вердера» и попрет. В футболе такое бывает. Не хватает победы и потом все нормально пойдет, – сказал Рауш.