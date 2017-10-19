Олег Кубарев: «Когда работник федерации Толкачев может решать судьбу чемпионата, это нонсенс»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал решение ДК АБФФ по «делу Веремко».

«В этом конфликте три главных фигуранта: один — БАТЭ, другой — минское «Динамо» плюс «Слуцк», третий — федерация. Если взять сторону одной команды, то станешь врагом для второй. Поэтому моя позиция нейтральна. Тем более борисовчане сами в состоянии в истории разобраться и выйти из нее с честью.

А что касается чисто спортивной ситуации, то я, естественно, на стороне БАТЭ. Когда работник федерации Юра Толкачев может решать судьбу чемпионата, это нонсенс. Если бы Веремко заявили на игру со «Слуцком», пока он дисквалификацию не отбыл, нет вопросов. А так ерунда какая-то. Человек просто не вовремя оплатил штраф… Его просто подловили. Это мне напоминает, когда кто-то стоит в кустах с радаром, выскакивает и кричит, что ты враг пешеходов, хотя допустимая скорость превышена всего на пару километров в час.

И это не смешно. Да, есть регламент, документы. Но и федерация должна все подобные моменты контролировать и клубы предупреждать. Например, если игрок из-за желтых карточек матч должен пропустить. Равно как и судья должен следить за тем, чтобы тренер в пылу игры четвертую замену не провел или лишнего легионера не выпустил. Уже видеоповторы улавливают, пересек ли мяч линию, а мы с какой-то квитанцией разобраться не можем», – сказал Кубарев.