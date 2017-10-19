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Владимир Путин: «Недопуск России к Играм-2018 нанесет серьезный ущерб олимпийскому движению»
20.10.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент России Владимир Путин заявил о том, что возможное недопущение российской команды до Олимпиады-2018 нанесет ущерб олимпийскому движению.
«На Международный олимпийский комитет оказывается давление. У нас нет никаких претензий к МОК. Там очень порядочные люди, но они зависят и от рекламодателей, и от телеканалов и так далее. А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. Мы не просто догадываемся, а знаем об этом.
Есть два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр», – сказал Путин.
«И то, и другое – унижение страны. Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому – олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб», – добавил глава государства.
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Президент России Владимир Путин заявил о том, что возможное недопущение российской команды до Олимпиады-2018 нанесет ущерб олимпийскому движению.
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