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О’Салливан позволил выбежавшей к столу болельщице пробить решающий шар
20.10.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Курьезный случай произошел во время партии третьего раунда снукерного турнира English Open между англичанином Ронни О’Салливаном и китайцем Юн Чжаном.
В то время, когда О’Салливан готовился забить решающий шар, к бильярдному столу пробралась женщина. Организаторы попытались остановить болельщицу, начавшую бегать вокруг стола, но О’Салливан решил подыграть даме и вручил ей свой кий. Женщина дважды попыталась забить шар в лузу, но сделать этого ей так и не удалось.
Партия завершилась со счетом 4:1 в пользу англичанина.
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Курьезный случай произошел во время партии третьего раунда снукерного турнира English Open между англичанином Ронни О’Салливаном и китайцем Юн Чжаном.
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