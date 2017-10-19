У Домрачевой снега хватает, пусть и прошлогоднего

Октябрьские сборы биатлонистов в рамках олимпийского межсезонья в самом разгаре. Разумеется, это касается и сборной Беларуси. Так, основной женский состав — Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева — тренируется в финском Вуокатти, а Дарья Домрачева — в норвежском Шушене.



© Sputnik/ Денис Костюченко У Домрачевой ментальность чемпионки, а с коньяком разберутся по факту

В свою очередь наши мужчины — Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Антон Смольский и Дмитрий Лазовский — уже неделю трудятся в российском Ханты-Мансийске, где сейчас идут дожди, но трасса для комплексных тренировок (в том числе совместных с российскими звездами Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым) подготовлена.

Наконец, команды "Б" работают в родных Раубичах, готовясь к ноябрьскому выезду в норвежский Шушен, где помимо тренировок состоятся контрольные старты, по итогам которых и определится состав сборной на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.

О погоде, трассах, быте и тренировках

— Работаем с удовольствием: погода хорошая, условия тоже. Если расшифровать, то в начале нашей работы в Вуокатти температура поднималась до шести градусов тепла. Теперь ждем похолодания — обещают не больше "плюс 2". Но при любой температуре претензий к качеству лыжного круга в 2,5 километра, позволяющему проводить комплексные тренировки, нет. А есть ведь еще и тоннель — 1200 метров.

Разумеется, именно им — комплексным тренировкам, отдается предпочтение, хотя для решения определенных задач провели несколько занятий не на снегу.

Ветер если и дует, то несильно. По крайней мере, он не заставляет спортсменок по-настоящему бороться с ним на тренировках. В чем есть и плюсы, и минусы. Иногда ведь полезно пострелять в тяжелых условиях.

А пока я доволен, как все складывается у нас в Вуокатти. Подопечные осваивают предлагаемые тренировочные нагрузки, жалоб на недомогания не было. Сейчас в Вуокатти нет наплыва команд, что нас вполне устраивает. Белорускам выделены четыре стрелковые установки, которыми и пользуемся, ни от кого не завися. Тренируются рядом кто-то из финских паралимпийцев, да китайская группка товарищей — пожалуй, и все.

Эдера в Вуокатти нет, но мы с Альфредом постоянно на связи, а в очном режиме он подключится к нам уже в Эстерсунде. Но самое главное, что австрийский специалист и в таком заочном режиме помогает поддерживать хорошее рабочее настроение, которое подпитывается и новостями из Норвегии.

О Домрачевой и Шушене

— Дарья регулярно сообщает о том, как проходит ее сбор в Шушене. Все идет нормально: нагрузки переносятся хорошо, никаких отклонений не имеется. Условия тренировок — отличные, со снегом проблем нет. Когда же в Шушен приедет вся сборная, то, предполагаю, там все будет заметено. Иначе там просто не бывает.

О контрольных тренировках и отборе в Эстерсунд

— Время контрольных стартов наступит на ноябрьском сборе в Шушене. После работы в Вуокатти до 25 октября у нас будет короткая домашняя побывка, возможно, с заездом на несколько дней в Раубичи. В любом случае, 3 ноября отъезд в Норвегию, и в Шушене мы пробудем до 22-го числа. Оттуда кто-то отправится в Эстерсунд на Кубок мира, другие на Кубок IBU.

Определится это после двух проверочных соревнований. Первое будет в рамках запланированных норвежских соревнований, второе — нашим внутренним отбором. Предполагаю, что премьерной квалификацией станет гонка с двумя огневыми рубежами, а вторая проба пера — с четырьмя стрельбами. Это обязательно.

Предполагаю, что участвовать в стартах будут девять спортсменок: Домрачева, Скардино, Писарева, Сола, Кривко, Юркевич, Алимбекова, Ильченко и Ануфриева. При этом, по моему мнению, в Эстерсунд, где очень разнообразная программа этапа Кубка мира, надо отправлять шестерых спортсменок. Причем кое-кого обязательно.

Во-первых, Домрачева отобралась по итогам прошлого сезона. Как и Скардино с Кривко, вошедшие в топ-40 общего зачета Кубка мира-2017. Во-вторых, Юркевич, которая является специалисткой редко встречающейся в календаре "пятнашки". Год назад Дарья стала призером шведского этапа, и если ее проверять, то на коронной дистанции. Поэтому я при любых результатах контрольных стартов буду голосовать за отправку Юркевич в Эстерсунд. Ведь ту же "пятнашку" не стоит бежать Писаревой, а Соле, возможно, вовсе априори лучше вначале поехать на Кубок IBU.

В Шушене многое станет понятно. Главное, что мы уже несколько лет соблюдаем полную прозрачность в принимаемых решениях. Так будет и на сей раз.