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НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить «Нью-Йорк», «Клипперс» обыграли «Лейкерс» и другие результаты
20.10.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках третьего дня регулярного чемпионата НБА прошли 3 матча. Трипл-дабл Расселла Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» одержать победу над «Нью-Йорком». В лос-анджелесском дерби «Клипперс» были сильнее «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить «Нью-Йорк», «Клипперс» обыграли «Лейкерс» и другие результаты
Сегодня в рамках третьего дня регулярного чемпионата НБА прошли 3 матча.
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