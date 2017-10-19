ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить «Нью-Йорк», «Клипперс» обыграли «Лейкерс» и другие результаты

20.10.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках третьего дня регулярного чемпионата НБА прошли 3 матча. Трипл-дабл Расселла Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» одержать победу над «Нью-Йорком». В лос-анджелесском дерби «Клипперс» были сильнее «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Чикаго 117:100 (25:23, 33:14, 26:27, 33:36)
Дата проведения
20 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Нью-Йорк 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)
Дата проведения
20 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика

Лейкерс – Клипперс 92:108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)
Дата проведения
20 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Путин: «Недопуск России к Играм-2018 нанесет серьезный ущерб олимпийскому движению»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика