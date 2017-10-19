Следователь Попов: «Удивительна позиция некоторых обвиняемых: дескать, ничего страшного, болельщикам все равно понравилось, получили удовольствие и ничего не заподозрили»

Следователь по особо важным делам центрального аппарата СК РБ Евгений Попов в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем

- Обидно, что подобное происходит в белорусском спорте?

– В работе следователем мне приходится иметь дело с разными преступлениями, и воспринимаю их как данность. И это все равно как спросить у врача: вам не обидно, что болеют люди? Безусловно, такие факты не красят наше спортивное общество. Однако не скажу, что у меня были какие-то особые чувства. Есть работа — и ее надо сделать качественно. Но эта работа может быть выполнена лишь при эффективном взаимодействии. И если высокий уровень профессионализма ГУБОПиК и прокуратуры не стал откровением, то уровень поддержки со стороны федерации футбола приятно удивил. Как только всплыли факты, мы сразу же получили доступ ко всем материалам и документам. Были обеспечены условия полнейшего сотрудничества, хотя, казалось бы, история бросает тень на имидж организации. Знаю, что многие обвиняют БФФ: мол, при вас, товарищ Румас, случились договорные матчи. Могу истолковать это иначе: при вас случилось выявление фактов договорных матчей и наказание людей, к ним причастных. И не в последнюю очередь благодаря работе федерации.

А печально другое. Каждый клуб — своеобразный символ своего города или региона. Или страны — если выступает на международной арене. И беда в чем? Люди-то верят. Да, их немного, пусть даже несколько сотен. Ключевой вред нанесен болельщикам. Не федерации, о которой говорят: ай-яй-яй, у вас договорные матчи. Не клубам, с которых сняли очки. А вред людям и обществу, причем значительный. И для меня удивительна позиция некоторых обвиняемых: дескать, ничего страшного, болельщикам все равно понравилось, получили удовольствие и ничего не заподозрили. Это очень странно. Люди ведь шли смотреть соревнование, а не спектакль.

— Между тем некоторые из фигурантов дела продолжают работать в футболе, в том числе с детьми.

— Кстати, я не оценивал бы так категорично то, что говорят насчет Лебедева или Маковского. В их работе с детьми не вижу однозначно черной краски. Почему? Многие, в том числе специалисты, отмечают: с детскими тренерами в стране беда. Лебедев же поиграл во всех трех “больших” клубах Беларуси, выступал в российской премьер-лиге, это игрок, добившийся определенных результатов. Маковский

— лучший футболист страны 1996 года. Они готовы передать какой-то опыт детям. Допускаю, что это правильно. Не думаю, что они будут учить их играть на ставках. Если же каждый из них сможет воспитать хотя бы одного футболиста своего же уровня, мне кажется, это будет вклад в футбол. И, может быть, в этом и будет их искупление, – сказал Попов.