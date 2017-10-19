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Михаил Захаров: «Журналисты, попробуйте разузнать, почему «Юность» играет на малой арене. Я не знаю, честное слово»
20.10.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров попросил узнать, почему главная команда играет на малой площадке «Чижовка-Арены».
– Когда вернемся на главную арену? Ты хочешь, чтобы кого-то с работы сняли? Я вообще не знаю, чего мы здесь играем. Вот вы, журналисты, освещаете белорусский хоккей. Попробуйте разузнать, почему мы играем на малой арене. Я не знаю, честное слово.
– Мы постараемся разузнать.
– Разузнайте, пожалуйста. Потому что у меня сейчас сложилась ситуация, что я не могу разузнать :). Сказали играть здесь.
– Но вы хотели бы, чтобы команда играла на главной арене?
– А вы?
– Конечно. На главной арене приятнее.
– Знаешь, это смех, когда мы играем на малой, а на главной дети тренируются и Ночная хоккейная лига проходит. Нет слов. Так давайте и «Неман» на малую арену в Гродно переведем – у них там есть. «U-20» пускай на «присоске» во Дворце спорта играет. «Гомель» тоже на маленькую можно запустить. А чего нет :)? Так что, мужики, узнайте, почему так происходит. Надеюсь на вас, – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Журналисты, попробуйте разузнать, почему «Юность» играет на малой арене. Я не знаю, честное слово»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров попросил узнать, почему главная команда играет на малой площадке «Чижовка-Арены».
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