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Михаил Захаров: «Журналисты, попробуйте разузнать, почему «Юность» играет на малой арене. Я не знаю, честное слово»

20.10.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров попросил узнать, почему главная команда играет на малой площадке «Чижовка-Арены».

– Когда вернемся на главную арену? Ты хочешь, чтобы кого-то с работы сняли? Я вообще не знаю, чего мы здесь играем. Вот вы, журналисты, освещаете белорусский хоккей. Попробуйте разузнать, почему мы играем на малой арене. Я не знаю, честное слово.

– Мы постараемся разузнать.

– Разузнайте, пожалуйста. Потому что у меня сейчас сложилась ситуация, что я не могу разузнать :). Сказали играть здесь.

– Но вы хотели бы, чтобы команда играла на главной арене?

– А вы?

– Конечно. На главной арене приятнее.

– Знаешь, это смех, когда мы играем на малой, а на главной дети тренируются и Ночная хоккейная лига проходит. Нет слов. Так давайте и «Неман» на малую арену в Гродно переведем – у них там есть. «U-20» пускай на «присоске» во Дворце спорта играет. «Гомель» тоже на маленькую можно запустить. А чего нет :)? Так что, мужики, узнайте, почему так происходит. Надеюсь на вас, – сказал Захаров.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров попросил узнать, почему главная команда играет на малой площадке «Чижовка-Арены».

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