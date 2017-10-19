Лига Европы. Иванич входит в топ-3 по количеству ассистов, Щербицкий – по количеству сэйвов

В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ обыграл «Кельн» (1:0).

После трех туров полузащитник БАТЭ Мирко Иванич делит 2-е место в турнире по количеству голевых передач (3). Лидирует по количеству ассистов полузащитник «Реала» Сосьедад Хаби Прието – 4.

Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий занимает третье место по количеству сэйвов. Вратарь спасал БАТЭ 16 раз. Больше спасений у вратаря «Атлетика» Яго Эррерина – 20, и у вратаря «Русенборга» Андре Хансена – 17.