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Киберспорт будет представлен в качестве демонстрационного вида на Европейских играх 2019 года в Минске

20.10.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Киберспорт будет представлен в качестве демонстрационного вида на Европейских играх 2019 года в Минске. Об этом на пресс-конференции по теме развития киберспорта на Всемирном фестивале молодежи и студентов заявил вице-президент компании Wargaming Андрей Яранцев.

«Наша компания активно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Беларуси, мы договорились, что на Европейских играх 2019 года в Минске киберспорт будет представлен. Пока не в виде официальной дисциплины, но в виде официальной культурной программы. Это показывает, что в киберспорт становится частью спорта и в Европе», – сказал Яранцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Киберспорт будет представлен в качестве демонстрационного вида на Европейских играх 2019 года в Минске.

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