Киберспорт будет представлен в качестве демонстрационного вида на Европейских играх 2019 года в Минске. Об этом на пресс-конференции по теме развития киберспорта на Всемирном фестивале молодежи и студентов заявил вице-президент компании Wargaming Андрей Яранцев.

«Наша компания активно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Беларуси, мы договорились, что на Европейских играх 2019 года в Минске киберспорт будет представлен. Пока не в виде официальной дисциплины, но в виде официальной культурной программы. Это показывает, что в киберспорт становится частью спорта и в Европе», – сказал Яранцев.