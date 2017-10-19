Валдас Иванаускас: «Брестскому «Динамо» нужна стабильность, какую я вижу в клубе, а в спортивной части – пока нет»

Литовский специалист, который входит в состав спортивной дирекции брестского «Динамо», Валдас Иванаускас рассказал о том, каким видит развитие клуба.

- В брестском клубе вы берете на себя спортивную часть. И все же что на вас лежит: собрать более перспективных игроков, перестроить структуру клуба? С каким прицелом вас пригласили?

– До подписания контракта я четырежды встречался с руководством клуба. Мне кажется, я могу помочь, и поэтому принял этот вызов. Хочу передать то, что накопил с тех пор, как в 2004-м получил в Германии тренерскую лицензию. Работал в Германии, Австрии, Шотландии, России, причем в разных клубах – солидных и небольших, которые только создавались, где-то совмещал тренерскую и менеджерскую работу. В Бресте есть возможность создать хороший клуб, и я уверен: если все пойдет как надо, а оно двигается в нужном направлении, мы чего-то достигнем. Поменять менталитет игроков и работников клуба столь же важно, как совершенствовать инфраструктуру. Чтобы достичь высоких целей, нужна дисциплина – жесткая, интеллигентная, сознательная.

- В какую сторону в идеале пойдет развитие брестского «Динамо»?

– Нужны результаты. Первая команда – это зеркало клуба. Брестскому «Динамо» создан очень хороший имидж, но удержать его можно только результатами. Они могут быть турнирные либо финансовые. Выигранный Кубок – прекрасно для первого сезона, но этот уровень надо постоянно подтверждать. Нужна стабильность, какую я, в принципе, вижу в клубе, а в спортивной части – пока нет.

- Вы росли и воспитывались в чисто литовской команде, куда чужую кровь не впускали. В «Динамо» сегодня обратная картина: это команда почти без брестчан. Должен ли, на ваш взгляд, соблюдаться какой-то баланс, чтобы были корни, чтобы футболисты бегали не только за результат, но и имели дополнительную мотивацию, чувство ответственности, чувство стыда за неудачу – перед школой, где учился, предприятием, где работают родители...

– Это очень важно. Я искренне восхищаюсь брестским болельщиком. После такого поражения, как мы потерпели в Киеве (0:7 в товарищеском матче. – Ред.), на команду мог обрушиться большой негатив, но этого не случилось. Что касается идентификации – поймите правильно, все мы хотим, чтобы было больше местных игроков, чтобы была связь с городом. Но пока их в достаточном количестве нет, а нужен результат. Отсюда много легионеров, но с них спрос особый. И здесь у меня строгий подход: понятно, ты приехал за деньгами или чтобы сделать прыжок в карьере – мы будем только рады, это сработает на престиж клуба, – но ты должен уважать место, куда приехал – клуб, город, страну, – сказал Иванаускас.