ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Ковалевич: «Накажите Веремко, если он виноват. Но переписывать победу 6:0 на поражение 0:3 – просто абсурд»

20.10.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о снятии с БАТЭ трех очков.

«Слишком велика цена вопроса, чтобы решать его бумажкой. Уж точно не снимать очки одним – и не добавлять другим. Накажите Веремко, если он виноват. Накажите клуб штрафом. Но переписывать победу 6:0 на поражение 0:3 – просто абсурд», – сказал Ковалевич.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о снятии с БАТЭ трех очков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Беларуси. 26-й тур. «Крумкачы» принимают «Городею»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика