Игорь Ковалевич: «Накажите Веремко, если он виноват. Но переписывать победу 6:0 на поражение 0:3 – просто абсурд»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о снятии с БАТЭ трех очков.

«Слишком велика цена вопроса, чтобы решать его бумажкой. Уж точно не снимать очки одним – и не добавлять другим. Накажите Веремко, если он виноват. Накажите клуб штрафом. Но переписывать победу 6:0 на поражение 0:3 – просто абсурд», – сказал Ковалевич.