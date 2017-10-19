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Игорь Ковалевич: «Накажите Веремко, если он виноват. Но переписывать победу 6:0 на поражение 0:3 – просто абсурд»
20.10.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о снятии с БАТЭ трех очков.
«Слишком велика цена вопроса, чтобы решать его бумажкой. Уж точно не снимать очки одним – и не добавлять другим. Накажите Веремко, если он виноват. Накажите клуб штрафом. Но переписывать победу 6:0 на поражение 0:3 – просто абсурд», – сказал Ковалевич.
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Игорь Ковалевич: «Накажите Веремко, если он виноват. Но переписывать победу 6:0 на поражение 0:3 – просто абсурд»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о снятии с БАТЭ трех очков.
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