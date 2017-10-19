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Дмитрий Песков: «США оказывают давление на МОК с целью недопуска России до Пхенчхана-2018»
20.10.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство обладает информацией о том, что организации США препятствуют участию России в Олимпийских играх 2018 года.
На вопрос,
«Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом.
Государственные, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций», – сказал Песков.
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство обладает информацией о том, что организации США препятствуют участию...
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