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Дмитрий Песков: «США оказывают давление на МОК с целью недопуска России до Пхенчхана-2018»

20.10.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство обладает информацией о том, что организации США препятствуют участию России в Олимпийских играх 2018 года.

На вопрос, «намекнул» ли глава страны на то, что американские организации оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК), Песков ответил утвердительно.

«Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом.

Государственные, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций», – сказал Песков.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

 
 
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство обладает информацией о том, что организации США препятствуют участию...

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