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Журавель после окончания сезона покинет брестское «Динамо», главный кандидат на его место – Иванаускас

20.10.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, Владимир Журавель покинет бресстское «Динамо» по окончании сезона вне зависимости от итогового результата.

Напомним, что Журавлеь мог покинуть Динамо еще в середине сезона, однако тогда клубу не удалось договориться с его преемником поляком Бартошеком.

Перед Журавелем ставилась задача выиграть Кубок Беларуси, а также побороться за призовую тройку в чемпионате. При этом Брест претендует на четвертое место, которое дает право участвовать в еврокубках при определенных раскладах.

Основным кандидатом на пост главного тренера называется литовец Валдас Иванаускас, уже работающий в спортивной дирекции клуба.

По информации источников, знакомых с ситуацией в клубе, уже сегодня Иванаускас – один из самых влиятельных менеджеров в структуре «Динамо».

Напомним, Иванаускас пришел в «Динамо» в августе нынешнего года. С сезона 2000/01 стал тренером молодежного состава немецкого «Вильхемсхафена», после чего играющим тренером «Клоппенбурга». В 2004 году «Каунас» под руководством Иванаускаса стал чемпионом страны и взял Кубок Литвы. Позже специалист помог шотландскому «Хартсу» выиграть Кубок Шотландии и стать вице-чемпионом в 2006 году.

Кроме «Вильхемсхафена», «Клоппенбурга» и «Хартса» Иванаускас тренировал литовские клубы «Ветра», «Каунас», «Банга», «Шауляй», «РЕО Вильнюс», немецкий «Карл Цейсс», азербайджанский «Стандарт», грузинскую «Дилу», российские СКА-«Энегрия» и «Луч-Энергия», а также киприотский «Этникос».

 
Теги: Брест
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, Владимир Журавель покинет бресстское «Динамо» по окончании сезона вне зависимости от итогового результата.

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