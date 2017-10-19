Следователь Попов: «Однозначно было установлено, что Жуковский не был ни причастен к организации договорного матча, ни осведомлен о нем»

Следователь по особо важным делам центрального аппарата СК РБ Евгений Попов в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем отметил, что главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский не причастен к организации договорных матчей.

— Имелись ли основания полагать, что были замешаны другие тренеры, в том числе Жуковский?

— Нет. Наоборот, однозначно было установлено, что Виталий Леонидович не был ни причастен к организации договорного матча, ни осведомлен о нем. В ходе следствия главному тренеру задавались вопросы, которые касались в основном оценок действия игроков и их поведения до и после встречи. Мы побеседовали в спокойной обстановке, он высказал свое мнение относительно ряда моментов, привел некоторые статистические показатели. Жуковский лучше других знал, как могли действовать футболисты и как они действовали. За эту оценку я ему очень благодарен. Вместе с тем он неоднократно подчеркивал, что сурового наказания никому не желает и в целом произвел на меня впечатление порядочного человека, – сказал Попов.