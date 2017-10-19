ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Родионов: «Итог рассмотрения дела дисциплинарным комитетом меня возмутил»

20.10.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в рубрике «Прессбола» «Мэйл на двоих» поделился мнением о наказании борисовчан.

«С моей командой такое случилось впервые. И, конечно же, итог рассмотрения дела дисциплинарным комитетом меня возмутил. До последнего верил, что победит здравомыслие. Понятно, что с нашей стороны были определенные просчеты (с подтверждением платежа штрафа, например). Но с учетом всех остальных обстоятельств вынесенное наказание считаю неадекватным вине.

Можно, конечно, потирая руки, философствовать о соблюдении некоего закона. Но в таком случае этот инцидент — прямое указание, что закон этот надо редактировать и совершенствовать. В нем нет ни морального, ни воспитательного начала. А есть только, как мы видим, лишние возможности для интриг и манипуляций результатами соревнований. Кстати, нечто подобное ведь случилось и в первой лиге.

Назавтра после обнародования решения приехал Анатолий Анатольевич Капский и пояснил некоторые нюансы дела. В остальном наши рабочие будни никак не менялись», – сказал Родионов.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в рубрике «Прессбола» «Мэйл на двоих» поделился мнением о наказании БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Следователь Попов: «Однозначно было установлено, что Жуковский не был ни причастен к организации договорного матча, ни осведомлен о нем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика