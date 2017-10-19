Виталий Родионов: «Итог рассмотрения дела дисциплинарным комитетом меня возмутил»

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в рубрике «Прессбола» «Мэйл на двоих» поделился мнением о наказании борисовчан.

«С моей командой такое случилось впервые. И, конечно же, итог рассмотрения дела дисциплинарным комитетом меня возмутил. До последнего верил, что победит здравомыслие. Понятно, что с нашей стороны были определенные просчеты (с подтверждением платежа штрафа, например). Но с учетом всех остальных обстоятельств вынесенное наказание считаю неадекватным вине.

Можно, конечно, потирая руки, философствовать о соблюдении некоего закона. Но в таком случае этот инцидент — прямое указание, что закон этот надо редактировать и совершенствовать. В нем нет ни морального, ни воспитательного начала. А есть только, как мы видим, лишние возможности для интриг и манипуляций результатами соревнований. Кстати, нечто подобное ведь случилось и в первой лиге.

Назавтра после обнародования решения приехал Анатолий Анатольевич Капский и пояснил некоторые нюансы дела. В остальном наши рабочие будни никак не менялись», – сказал Родионов.