Брестское «Динамо», «Неман» и «Витебск» просят не начислять «Слуцку» 3 очка

По сведениям «Пресссбола», брестское «Динамо», «Неман» и «Витебск» обратились в БФФ с ходатайством о том, чтобы по следам «дела Веремко» не добавлять «Слуцку» три очка. Трио этих клубов, как и «Слуцк», в чемпионате ведет активную борьбу за четвертое место.

Отметим, что в ходатайстве не идет речь о возвращении трех очков борисовскому БАТЭ.