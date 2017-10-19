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Брестское «Динамо», «Неман» и «Витебск» просят не начислять «Слуцку» 3 очка
20.10.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Пресссбола», брестское «Динамо», «Неман» и «Витебск» обратились в БФФ с ходатайством о том, чтобы по следам «дела Веремко» не добавлять «Слуцку» три очка. Трио этих клубов, как и «Слуцк», в чемпионате ведет активную борьбу за четвертое место.
Отметим, что в ходатайстве не идет речь о возвращении трех очков борисовскому БАТЭ.
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По сведениям «Пресссбола», брестское «Динамо», «Неман» и «Витебск» обратились в БФФ с ходатайством о том, чтобы по следам «дела Веремко» не добавлять «Слуцку» три...
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