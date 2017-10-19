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Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании
20.10.2017 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Его сестра Катя Авейру в фэйсбуке сообщила, что Роналду оплатил необходимую медицинскую помощь 370 пострадавшим.
В результате пожаров на границе Испании и Португалии погибли 45 человек.
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Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказал помощь пострадавшим во время пожара в Испании и Португалии.
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