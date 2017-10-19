Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в финал теннисного Кубка Кремля

Максим Мирный и Филипп Освальд. Фото Белорусской теннисной федерации

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд вышли в финал Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем, посеянный под первым номером, встречался с украинско-колумбийским дуэтом Денис Молчанов / Хуан Себастьян Кабаль и выиграл в двух сетах - 7:6, 6:4.

Еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо завершили выступление, проиграв в четвертьфинале Дамиру Джумхуру (Босния и Герцеговина) и Антонио Санчичу (Хорватия) - 4:6, 6:7 (4:7). Боснийско-хорватская пара в полуфинале сыграет с россиянами Евгением Донским и Андреем Кузнецовым.

В женском одиночном разряде две белорусские теннисистки добрались до четвертьфинальной стадии. Александра Саснович (100-й номер рейтинга WTA) в поединке за выход в полуфинал проиграла россиянке Дарье Касаткиной (28) - 4:6, 3:6, а Вера Лапко (167) уступила румынке Ирине-Камелии Бегу (56) - 3:6, 6:4, 5:7. Обе белоруски впервые играли в четвертьфинале турниров WTA категории "Премьер".

Соревнования на кортах спорткомплекса "Олимпийский" российской столицы завершатся в воскресенье, 22 октября. Общий призовой фонд Кубка Кремля-2017 составляет $1,6 млн.-0-