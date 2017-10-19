ФИФА по просьбе чилийских юристов рассмотрит матч Перу – Колумбия на предмет договорного

ФИФА ответила на запрос чилийских юристов рассмотреть матч отбора ЧМ-2018 Перу – Колумбия на предмет договорного.

Организация отправила документ, что готова провести свое расследование по этой встрече.

Пока неизвестно, чем может закончиться это расследование.

Фалькао и хавбек Перу Тапия во время матча обсуждали игру на ничью. Она устроила обе команды