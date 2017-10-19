АБФФ потребовала от ФИФА завести дело на «Зенит» и Капленко

Белорусская федерация футбола направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и белорусского полузащитника Кирилла Капленко.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – сказали в АБФФ.

Напомним, 18-летний Капленко не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодежной сборной Белоруссии, хотя вызывался на них. 6 октября в пресс-службе АБФФ сообщили, что федерация может попросить ФИФА обратить внимание на действия футболиста. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко тогда сообщил ТАСС, что Капленко отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт.

По словам Фурсенко, ни игрок, ни «Зенит» не нарушали регламент ФИФА.

Капленко перешел в «Зенит» в январе 2017 года из академии «Краснодара». Полузащитник провел за основной состав «Зенита» два матча – по одному в чемпионате и Кубке России.