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БАТЭ оштрафован на 5 тыс евро за вторжение болельщика на поле во время матча ЛЕ с «Арсеналом»
20.10.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ оштрафован на 5 тысяч евро за вторжение болельщика на поле во время матча группового раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (2:4).
Напомним, в конце первого тайма на поле выбежал болельщик Александр Венгерский, в руках которого был бело-красно-белый флаг. Фаната задержали, суд приговорил его к десяти суткам административного ареста.
Ранее клуб, предупреждая о санкциях за нарушения порядка болельщиками, сообщал о том, что оплата штрафа может быть возложена на самого нарушителя.
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БАТЭ оштрафован на 5 тысяч евро за вторжение болельщика на поле во время матча группового раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (2:4).
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