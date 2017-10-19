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БАТЭ оштрафован на 5 тыс евро за вторжение болельщика на поле во время матча ЛЕ с «Арсеналом» 

20.10.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ оштрафован на 5 тысяч евро за вторжение болельщика на поле во время матча группового раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (2:4).

Напомним, в конце первого тайма на поле выбежал болельщик Александр Венгерский, в руках которого был бело-красно-белый флаг. Фаната задержали, суд приговорил его к десяти суткам административного ареста.

Ранее клуб, предупреждая о санкциях за нарушения порядка болельщиками, сообщал о том, что оплата штрафа может быть возложена на самого нарушителя.

 

 
 
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БАТЭ оштрафован на 5 тысяч евро за вторжение болельщика на поле во время матча группового раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (2:4).

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