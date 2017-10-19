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Игроки «Челси» недовольны тренировками Конте. Тренер не в курсе
20.10.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что в команде нет никакого конфликта.
«Конфликт в раздевалке? Я ничего не знаю об этом.
Когда вы играете каждые три дня, нет времени на тактику и восстановление.
Мы уделяем мало внимания каждой детали», – сказал Конте.
Ранее издание The Times сообщало, что футболисты недовольны большими нагрузками на тренировках и полагают, что это влияет на количество травм.
Конте придерживается того же режима работы, что и в чемпионском сезоне – большой упор на физику, много тактических занятий и мало выходных.
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что в команде нет никакого конфликта.
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