Игроки «Челси» недовольны тренировками Конте. Тренер не в курсе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что в команде нет никакого конфликта.

«Конфликт в раздевалке? Я ничего не знаю об этом.

Когда вы играете каждые три дня, нет времени на тактику и восстановление.

Мы уделяем мало внимания каждой детали», – сказал Конте.

Ранее издание The Times сообщало, что футболисты недовольны большими нагрузками на тренировках и полагают, что это влияет на количество травм.

Конте придерживается того же режима работы, что и в чемпионском сезоне – большой упор на физику, много тактических занятий и мало выходных.