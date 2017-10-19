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Сергей Яромко о разгроме «Крумкачоў»: «На поле была одна команда – «Городея»

20.10.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко дал оценку гостевой победе над «Крумкачамі» (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Беларуси.

– Сегодня соперники решают разные задачи. Но последние туры немного всколыхнули низ таблицы и борьбу за выживание. Поэтому мы отдавали себе отчет в том, что «Крумкачы» – команда непростая. Футболисты, слава богу, услышали мои слова, и на поле была одна команда – «Городея». Наша закономерная победа.

– Это лучшая игра команды в сезоне?

– Я бы не сказал. Во втором круге мы показываем качественную игру в атаке. Да, к сожалению, пропускаем в ущерб этому. Но у нас были игры хорошего содержания. И сказать, что эта – лучшая, не могу.

– Какие цели у команды на остаток сезона?

– Руководством нам была поставлена задача-минимум — выступить не хуже, чем в прошлом году. Впереди еще четыре тура, и все они для нас сложные. Поэтому будем стараться идти от игры к игре, набирать очки и выступить лучше, чем в прошлом году, – сказал Яромко.

 
 
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко дал оценку гостевой победе над «Крумкачамі» (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Беларуси.

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