БАТЭ подал апелляцию на решение по «делу Веремко»

По сведениям «Прессбола», БАТЭ подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета АБФФ присудить борисовскому клубу техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за нелегитимной заявки на матч голкипера Сергея Веремко.

Теперь «дело Веремко» предстоит рассмотреть апелляционному комитету.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер , не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

Сергей Новиков: «Похоже, начать оспаривать решение по «делу Веремко» БАТЭ может с буквоедского утверждения, что его принял орган, упоминания о котором нет в кодексе»