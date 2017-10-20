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БАТЭ подал апелляцию на решение по «делу Веремко»
20.10.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», БАТЭ подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета АБФФ присудить борисовскому клубу техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за нелегитимной заявки на матч голкипера Сергея Веремко.
Теперь «дело Веремко» предстоит рассмотреть апелляционному комитету.
Напомним, 13 октября БАТЭ
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По сведениям «Прессбола», БАТЭ подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета АБФФ присудить борисовскому клубу техническое поражение в матче со «Слуцком»...
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