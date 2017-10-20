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БАТЭ подал апелляцию на решение по «делу Веремко»

20.10.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям «Прессбола», БАТЭ подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета АБФФ присудить борисовскому клубу техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за нелегитимной заявки на матч голкипера Сергея Веремко.

Теперь «дело Веремко» предстоит рассмотреть апелляционному комитету.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

Сергей Новиков: «Похоже, начать оспаривать решение по «делу Веремко» БАТЭ может с буквоедского утверждения, что его принял орган, упоминания о котором нет в кодексе»

 
 
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По сведениям «Прессбола», БАТЭ подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета АБФФ присудить борисовскому клубу техническое поражение в матче со «Слуцком»...

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