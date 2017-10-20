Виталий Родионов о «деле Веремко»: «Не могу себя представить в роли конкурента БАТЭ, которому на протяжении 10 лет чего-то не хватает для титула»

Форвард БАТЭ Виталий Родионов в рамках проекте журналиста «Прессбола» Сергея Новикова «Мэйл на двоих» порассуждал о том, как сказалась на турнирной таблице и на действиях конкурентов ситуация с «делом Веремко», после которой борисовчан лишили трех очков, засчитав техническое поражение в игре со «Слуцком».

Сергей Новиков: И все же меня покоробила официальная вовлеченность динамовского офиса раскручивание тяжбы, формально касающейся лишь БАТЭ и «Слуцка». По-моему, подобные действия как средство борьбы за результат выбиваются в восприятии футбольного сообщества за рамки неких негласных этических норм. Не исключено, тебя тоже ждет скорое будущее клубного функционера. Давай мысленно смоделируем ситуацию из этого гипотетического будущего. Некий доброжелатель нашептывает тебе инсайд о вопиющем протокольном проколе... да чего уж там – того же минского «Динамо». У тебя есть время подумать. Это не пара-тройка секунд после свистка рефери, засчитавшего гол рукой (уж извини за неучтивый намек). Этому компромату дается ход?

Виталий Родионов: А вот специально не стану давать ответ, к которому вы меня подталкиваете. Чего уж точно делать не хочу, так это зарекаться от чего-либо. А еще не хочу, к примеру, выглядеть слишком сладким и нравственно правильным. Просто не могу сейчас себя представить в роли конкурента БАТЭ, которому на протяжении более чем десяти сезонов постоянно чего-то не хватает для завоевания титула. И который в конечном счете всегда проигрывает. Понятно, что это выводит из себя и подталкивает пустить в ход все «подручные средства». Я не осуждаю это безоговорочно. Скорее принимаю как появившийся дополнительный ресурс для соперничества. Им воспользовался твой конкурент, и тебе теперь надо это учитывать. В конце концов, ничего противоправного той стороной сделано не было. В этой ситуации проще всего определиться с оценкой людям нейтральным. На них ничего не давит в отстаивании неких нравственных идеалов. Поэтому, как я понимаю, в отношении к непростой ситуации мы чуть разошлись, – считает Родионов.