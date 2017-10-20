«Милан» может уволить Монтеллу, если команда не обыграет «Дженоа» и «Кьево»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после домашней ничьей в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против АЕК (0:0) может быть уволен.

По информации Sky Italia, тренер должен набрать шесть очков в следующих двух играх, чтобы сохранить работу. Руководители клуба ждут, что команда преодолеет кризис.

Миланцы в матче 9-го тура серии А 22 октября сыграют дома с «Дженоа», а 25-го на выезде встретятся с «Кьево».

Набрав 12 очков, «Милан» занимает 10-е место в серии А.

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