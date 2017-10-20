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Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» против «Амкара»
21.10.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 14-м туре российской премьер-лиги в субботу «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Амкаром».
В воскресенье состоится центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом», а в понедельник «Локомотив» будет противостоять «Краснодару».
Чемпионат России
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 14-м туре российской премьер-лиги в субботу «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Амкаром».
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