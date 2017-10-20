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Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» против «Амкара»

21.10.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 14-м туре российской премьер-лиги в субботу «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Амкаром». 

В воскресенье состоится центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом», а в понедельник «Локомотив» будет противостоять «Краснодару».

Чемпионат России

14-й тур

 

СКА Хабаровск – Уфа
Дата проведения
21 октября, 11.30, «им. Ленина»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Тосно – Ростов
Дата проведения
21 октября, 14.00, «Петровский»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Динамо Москва
Дата проведения
21 октября, 16.30, «Казань-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Амкар
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Ахмат
Дата проведения
22 октября, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
22 октября, 16.30, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Арсенал Тула
Дата проведения
22 октября, 19.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Краснодар
Дата проведения
23 октября, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
Ссылка на источник 68
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В 14-м туре российской премьер-лиги в субботу «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Амкаром».

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