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Мирон Маркевич: «Динамо» распродало всех, набрали левых игроков, а теперь во всем виноват Хацкевич?»

21.10.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич поделился своим мнением о ситуации в «Динамо».

- В прессе начали обсуждать вопрос об отставке главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича

– Да разве дело в Хацкевиче? «Динамо» распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков, непонятно кого и откуда. Теперь во всем будет виноват Хацкевич? Легче всего обвинить в бедах «Динамо» главного тренера. Это же смешно. Все хорошие игроки уходят. Сейчас еще и Вида уйдет.

Ушла целая армия классных исполнителей. А кого взяли на их место? Непонятно кого. Может Хацкевич принимал этих игроков, даже не знаю. Но я в этом очень сомневаюсь.

- Кто из нынешнего состава «Динамо» не соответствует высоким требованиям киевского клуба?

– Они все не отвечают. Разве что, возможно, за исключением нескольких человек... Вся команда. Здесь не о чем говорить.

- Семь очков отставания от «Шахтера» по силам отыграть?

– Для киевлян отыграть этот отрыв нереально. Огромная заслуга «Шахтера» заключается в том, что он полностью сохранил свой основной состав. Донецкая команда продлевает контракты со своими ведущими исполнителями, поэтому у них есть результат.

- Кто фаворит матча «Динамо» – «Шахтер»?

– Дело не в том, кто фаворит... Ну, выиграет «Динамо», и что дальше? Киевляне могут случайно победить, хотя не вижу за счет чего. В футболе всякое бывает, но что изменится от этого? Абсолютно ничего.

- Будет ли эта встреча ключевой для Хацкевича?

– Трудно сказать. Дело же не в Хацкевичу, или еще в ком. Возможно, немного его вина и есть. Мы говорим о том, что в «Динамо» играют футболисты не уровня «Динамо». Одни уже сидят на чемоданах и хотят уйти из команды, другие – хотят, но не могут. Это замкнутый круг, поэтому в «Динамо» надо кардинально что-то менять, – сказал Маркевич.

 
 
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Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич поделился своим мнением о ситуации в «Динамо».

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