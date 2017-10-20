Игорь Сиводедов: «Основная задача на 2020 год – завоевание 3-4 наград на Олимпиаде в Токио»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов поделился планами на ближайшее будущее.

«Планы на 2018 год таковы. Медали на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме могут завоевать , Эльвира Герман, Виталий Парахонько, Павел Селиверстов, Максим Недосеков и Алена Дубицкая.

Второй крупный старт предстоящего сезона – чемпионат Европы в Берлине. Там мы рассчитываем на завоевание 3-4 медалей. В числе главных претендентов – Анна Малыщик, Павел Борейша, Татьяна Холодович, , Ольга Мазуренок, женская марафонская команда, Алина Талай, Юлия Леонтюк, , Павел Селиверстов, Максим Недосеков, Ирина Жук. Этот турнир станет своего рода отправной точкой на пути в олимпийский Токио. Здесь нужно будет определить спортсменов, на которых стоит сосредоточить основные ресурсы и силы для подготовки к Играм.

Третий и четвертый годы олимпийского цикла должны моделировать олимпийский сезон, чтобы учесть все возможные нюансы. Для этого, к слову, в 2019 году в Японию будет необходимо послать группу спортсменов, тренеров и врачей для планирования предстоящей адаптации.

Главными стартами в 2019 году будут зимний чемпионат Европы (планируется завоевать 3-4 медали) и чемпионат мира в Дохе (2-3 медали), плюс мы рассчитываем вернуть место в Суперлиге на командном чемпионате Европы. Важным стартом в этот год станут и Европейские Игры, на которых необходимо показать достойный результат.

В 2020 году планируем участие спортсменов в зимнем чемпионате мира (1-2 медали) и чемпионате Европы (2-3 медали). Основной же задачей будет выполнение квалификационных нормативов и завоевание 3-4 наград на Олимпиаде в Токио. При этом важно понимать, что претенденты должны по ходу сезона показывать результаты на уровне мировых лидеров и для них должно быть обеспечено полное медицинское и научное сопровождение», – сказал Сиводедов.