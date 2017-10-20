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Игорь Сиводедов: «Основная задача на 2020 год – завоевание 3-4 наград на Олимпиаде в Токио»

21.10.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов поделился планами на ближайшее будущее.

«Планы на 2018 год таковы. Медали на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме могут завоевать Алина Талай, Эльвира Герман, Виталий Парахонько, Павел Селиверстов, Максим Недосеков и Алена Дубицкая.

Второй крупный старт предстоящего сезона – чемпионат Европы в Берлине. Там мы рассчитываем на завоевание 3-4 медалей. В числе главных претендентов – Анна Малыщик, Павел Борейша, Татьяна Холодович, Иван Тихон, Ольга Мазуренок, женская марафонская команда, Алина Талай, Юлия Леонтюк, Марина Арзамасова, Павел Селиверстов, Максим Недосеков, Ирина Жук. Этот турнир станет своего рода отправной точкой на пути в олимпийский Токио. Здесь нужно будет определить спортсменов, на которых стоит сосредоточить основные ресурсы и силы для подготовки к Играм.

Третий и четвертый годы олимпийского цикла должны моделировать олимпийский сезон, чтобы учесть все возможные нюансы. Для этого, к слову, в 2019 году в Японию будет необходимо послать группу спортсменов, тренеров и врачей для планирования предстоящей адаптации.

Главными стартами в 2019 году будут зимний чемпионат Европы (планируется завоевать 3-4 медали) и чемпионат мира в Дохе (2-3 медали), плюс мы рассчитываем вернуть место в Суперлиге на командном чемпионате Европы. Важным стартом в этот год станут и Европейские Игры, на которых необходимо показать достойный результат.

В 2020 году планируем участие спортсменов в зимнем чемпионате мира (1-2 медали) и чемпионате Европы (2-3 медали). Основной же задачей будет выполнение квалификационных нормативов и завоевание 3-4 наград на Олимпиаде в Токио. При этом важно понимать, что претенденты должны по ходу сезона показывать результаты на уровне мировых лидеров и для них должно быть обеспечено полное медицинское и научное сопровождение», – сказал Сиводедов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов поделился планами на ближайшее будущее.

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