Усэйн Болт: «Надеюсь начать футбольную карьеру в 2018 году»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт заявил, что хочет попробовать себя в футболе в следующем году.

«Да, я бы с удовольствием попробовал поиграть в футбол, теперь я ушел из легкой атлетики. Я сказал об этом в интервью, и многие клубы потянулись ко мне с предложениями.

К сожалению, в августе я получил травму подколенного сухожилия, и с тех пор не мог тренироваться. Надеюсь, что смогу начать футбольную карьеру в 2018 году.

Зимой я часто играю в футбол на Ямайке. Тренерам это не нравилось, но, к счастью, удавалось избегать травм, которые бы срывали мои легкоатлетические тренировки», – рассказал Болт.