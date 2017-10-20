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НБА. «Кливленд» в гостях обыграл «Милуоки», «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
Прогрессирующий «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет ведущий клуб Востока «Кливленд». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с действующим чемпионом «Голден Стэйт», который начал сезон с поражения.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
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21 октября, 02.00, «Bradley Center»
- Милуоки
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Брогдон (0),
Миддлтон (0),
Снелл (0),
Адетокумбо (0),
Макер (0).
- Кливленд
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Роуз (0),
Уэйд (0),
Краудер (0),
Джеймс (0),
Лав (0).
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