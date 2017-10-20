﻿ НБА. «Кливленд» в гостях обыграл «Милуоки», «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Кливленд» в гостях обыграл «Милуоки», «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты

21.10.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

Прогрессирующий «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет ведущий клуб Востока «Кливленд». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с действующим чемпионом «Голден Стэйт», который начал сезон с поражения.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Бостон 92:102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Портленд 96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Атланта 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Кливленд 97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Брогдон (0), Миддлтон (0), Снелл (0), Адетокумбо (0), Макер (0).
Кливленд
Роуз (0), Уэйд (0), Краудер (0), Джеймс (0), Лав (0).

Вашингтон – Детройт 115:111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Орландо 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)
Дата проведения
21 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Юта 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)
Дата проведения
21 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Сакраменто 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)
Дата проведения
21 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Голден Стэйт 120:128 (39:26, 25:35, 26:37, 30:30)
Дата проведения
21 октября, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Лейкерс 130:132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)
Дата проведения
21 октября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
 
 
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