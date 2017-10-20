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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Уотфорд», «Манчестер Сити» против «Бернли»

21.10.2017 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 9-м туре АПЛ «Челси» примет «Уотфорд», «Манчестер Сити» – «Бернли», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Эвертоном», а «Тоттенхэм» сыграет дома с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии

9-й тур

Вест Хэм – Брайтон 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Мюррей, 0:2 – 45 Искьердо, 0:3 – 75, пенальти Мюррей.
Вест ХэмХарт, Сабалета, Фонте, Рид, Масуаку, Обианг, Куяте (Айю, 46), Антонио, Лансини, Арнаутович (Фернандеш, 74), Эрнандес.
БрайтонРайан, Сальтор, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт (Скелотто, 84), Стивенс, Проппер, Искьердо (Марч, 70), Мюррей, Гросс (Браун, 76).
Предупреждение:
Эрнандес (23).

 

Челси – Уотфорд
Дата проведения
21 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Бернли
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Джон Смитс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сток Сити – Борнмут
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Кристал Пэлас
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Лестер
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Вест Бромвич
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Арсенал
Дата проведения
22 октября, 15.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Ливерпуль
Дата проведения
22 октября, 18.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 9-м туре АПЛ «Челси» примет «Уотфорд», «Манчестер Сити» – «Бернли», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Эвертоном», а...

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