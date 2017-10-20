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Геннадий Давыдько: «Наши спортсмены приезжают на Запад, и их там провоцируют, чтобы сказали что-то, прижались к кому-то, потрогали»

21.10.2017 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько высказался по поводу обвинений Татьяны Гуцу в адрес Виталия Щербо.

«Мы здесь не будем разбираться, кто там кого и как 27 лет назад… Давайте разбираться в тенденциях, в философии такого законодательства. Стоит только посмотреть на девушку, она может обвинить тебя в домогательстве. Если ты, не дай бог, прикоснулся к ней в лифте — все, сядешь или штраф заплатишь! Кто придумал эти законы, как их провели через парламент, какой половой ориентации были эти люди, с такими взглядами на отношения мужчины и женщины?

Есть факты, сведения, как наших спортсменов провоцируют, особенно хоккеистов, футболистов, состоятельных людей. Они приезжают на Запад, и их там провоцируют на то, чтобы сказали что-то, прижались к кому-то, потрогали… После чего на них пишут иски, и белорусские спортсмены раскошеливаются на крупные суммы.

Вот как мужчине дать понять женщине, что она ему нравится и не попасть под обвинение о домогательстве?», – сказал Давыдько в эфире «Клуба редакторов» на канале «Беларусь 1».

Виталия Щербо обвиняют в изнасиловании. Только факты

 
 
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Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько высказался по поводу обвинений Татьяны Гуцу в адрес Виталия Щербо.

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