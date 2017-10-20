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«Локомотив» – «Барановичи». Гости не приехали на игру

21.10.2017 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Запланированный на сегодня поединок 27-го тура чемпионата страны в первой лиге между гомельским «Локомотивом» и «Барановичами» не состоится.

Причина – недоезд в Гомель команды из Брестской области.

Эту информацию подтвердил инспектор встречи Александр Филатов. Дальнейшие решения будет принимать АБФФ.

Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз сообщил, что АБФФ проинформирована о ситуации, а также выразил уверенность, что матч будет перенесен и, возможно, состоится на будущей неделе.

 
Теги: Гомель
 
 
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Запланированный на сегодня поединок 27-го тура чемпионата страны в первой лиге между гомельским «Локомотивом» и «Барановичами» не состоится.

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