«Локомотив» – «Барановичи». Гости не приехали на игру

Запланированный на сегодня поединок 27-го тура чемпионата страны в первой лиге между гомельским «Локомотивом» и «Барановичами» не состоится.

Причина – недоезд в Гомель команды из Брестской области.

Эту информацию подтвердил инспектор встречи Александр Филатов. Дальнейшие решения будет принимать АБФФ.

Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз сообщил, что АБФФ проинформирована о ситуации, а также выразил уверенность, что матч будет перенесен и, возможно, состоится на будущей неделе.