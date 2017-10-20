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«Локомотив» – «Барановичи». Гости не приехали на игру
21.10.2017 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Запланированный на сегодня поединок 27-го тура чемпионата страны в первой лиге между гомельским «Локомотивом» и «Барановичами» не состоится.
Причина – недоезд в Гомель команды из Брестской области.
Эту информацию подтвердил инспектор встречи Александр Филатов. Дальнейшие решения будет принимать АБФФ.
Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз сообщил, что АБФФ проинформирована о ситуации, а также выразил уверенность, что матч будет перенесен и, возможно, состоится на будущей неделе.
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Запланированный на сегодня поединок 27-го тура чемпионата страны в первой лиге между гомельским «Локомотивом» и «Барановичами» не состоится.
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