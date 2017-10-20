Андрей Хлебосолов о неприезде на матч с «Локомотивом»: «Отъехали всего 60 километров и сломался автобус»

Тренер «Барановичей» Андрей Хлебосолов объяснил, почему команде не удалось добраться на матч против гомельского «Локомотива».

– Почему команда не доехала в ?

– Испортился автобус. Отъехали всего 60 километров и сломался. Председатель клуба сразу же обратился в федерацию. Наверное, назначат перенос матча. Думаю, в «Локомотиве» отнеслись к нашей ситуации с пониманием. Не мы первые. В истории много подобных случаев было. Испортился автобус, пока пришел второй, смысла ехать уже не было. АБФФ будет решать, думаю, на следующей неделе этот вопрос, – сказал Хлебосолов.