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Андрей Хлебосолов о неприезде на матч с «Локомотивом»: «Отъехали всего 60 километров и сломался автобус»
21.10.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Барановичей» Андрей Хлебосолов объяснил, почему команде не удалось добраться на матч против гомельского «Локомотива».
– Почему команда не доехала в
– Испортился автобус. Отъехали всего 60 километров и сломался. Председатель клуба сразу же обратился в федерацию. Наверное, назначат перенос матча. Думаю, в «Локомотиве» отнеслись к нашей ситуации с пониманием. Не мы первые. В истории много подобных случаев было. Испортился автобус, пока пришел второй, смысла ехать уже не было. АБФФ будет решать, думаю, на следующей неделе этот вопрос, – сказал Хлебосолов.
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Андрей Хлебосолов о неприезде на матч с «Локомотивом»: «Отъехали всего 60 километров и сломался автобус»
Тренер «Барановичей» Андрей Хлебосолов объяснил, почему команде не удалось добраться на матч против гомельского «Локомотива».
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