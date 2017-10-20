Белорусская биатлонистка Блашко получила украинский паспорт

МИНСК, 21 окт — Sputnik. 21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашка получила украинский паспорт, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью сайту федерации.

В сентябре Блашко обратилась за получением украинского паспорта, вместе с ней о желании стать гражданином Украины заявил и ее тренер Владимир Махлаев. 30 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства белорусской биатлонистке Дарье Блашко.



© Sputnik / Виктор Толочко Биатлонистка Дарья Блашко получила украинское гражданство

"Блашко наконец получила украинский паспорт и поедет на последний предсезонный сбор с украинской командой. Но еще ждем официального ответа белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне", — сказал Брынзак.

Он также надеется, что биатлонистка сможет выступить на этапах Кубка мира.

Ранее глава федерации отмечал, что кандидатура Блашко уже утверждена комиссией федерации, а в адрес Беларуси направлен официальный запрос о том, может ли спортсменка выступать за Украину.

В свою очередь, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский сообщал, что для Блашко на родине были созданы все необходимые условия, биатлонистка неоднократно приглашалась в национальную сборную, и на нее рассчитывали как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.

Также БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении тренера Махлаева.

Блашко является двукратной чемпионкой мира (U-19) и обладательницей юниорского кубка IBU сезона 2015/16.