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Белорусская биатлонистка Блашко получила украинский паспорт

21.10.2017 14:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. 21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашка получила украинский паспорт, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью сайту федерации.

В сентябре Блашко обратилась за получением украинского паспорта, вместе с ней о желании стать гражданином Украины заявил и ее тренер Владимир Махлаев. 30 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства белорусской биатлонистке Дарье Блашко.

Белорусская биатлонистка Блашко получила украинский паспорт
© Sputnik / Виктор Толочко
Биатлонистка Дарья Блашко получила украинское гражданство

"Блашко наконец получила украинский паспорт и поедет на последний предсезонный сбор с украинской командой. Но еще ждем официального ответа белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне", — сказал Брынзак.

Он также надеется, что биатлонистка сможет выступить на этапах Кубка мира.

Ранее глава федерации отмечал, что кандидатура Блашко уже утверждена комиссией федерации, а в адрес Беларуси направлен официальный запрос о том, может ли спортсменка выступать за Украину.

В свою очередь, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский сообщал, что для Блашко на родине были созданы все необходимые условия, биатлонистка неоднократно приглашалась в национальную сборную, и на нее рассчитывали как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.

Также БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении тренера Махлаева.

Блашко является двукратной чемпионкой мира (U-19) и обладательницей юниорского кубка IBU сезона 2015/16.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава украинской федерации биатлона надеется, что она сможет выступить на этапах Кубка мира.

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